В последний рабочий день недели, 17 июля, на всей территории Украины будет в основном безмятежная летняя погода. Кроме Западной Украины, где ожидаются грозы с дождями, а местами ливни и град.

Об этом пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Также осадки периодически могут проскочить на севере, востоке Украины, в Винницкой и Черкасской областях.

Температура воздуха в пятницу ожидается высокой, до +25...+29 градусов. Лишь в западных областях будет свежее: +21...+24 градуса.

В Киеве 17 июля без существенных осадков, максимум возможен локальный дождь с грозой. В течение дня воздух прогреется до +27 градусов.

Вниманию жителей западной части Украины и туристов, которые собираются туда в ближайшие выходные: 18-19 июля там. как и в пятницу, высока вероятность ливней, гроз и града.

Ранее "Страна" приводила прогноз погоды на пятницу от Украинского гидрометцентра.

Мы также писали, что в Украине летнее тепло продлится до конца сентября, а зима не будет холодной.