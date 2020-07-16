ЕС официально продлил запрет на визиты украинцев еще на две недели
Совет Европейского Союза официально пересмотрел список стран, для граждан которых отменят ограничения на поездки в ЕС. Еще позавчера в него входили 12 стран, теперь добавился Китай.
Перечень опубликован 16 июля на сайте Совета ЕС.
С 16 июля государства-члены Евросоюза должны постепенно отменять ограничения на въезд для жителей следующих третьих стран:
- Алжир;
- Австралия;
- Грузия;
- Канада;
- Марокко;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Таиланд;
- Тунис;
- Уругвай;
- Южная Корея;
- Япония;
- Китай (при условии подтверждения ответных мер со стороны властей).
При этом жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС.
Критерии определения третьих стран, для которых следует снять ограничение на въезд, включают оценку эпидемиологической ситуации и меры сдерживания распространения коронавируса, а также экономические и социальные соображения.
Что касается эпидситуации, то она относительно безопасными считаются страны, где:
- число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 000 жителей близко к среднему или ниже среднего по ЕС (по состоянию на 15 июня 2020 года);
- стабильное или убывающее число заражений в период по сравнению с предыдущими 14 днями.
От ограничений могут быть освобождены следующие прибывшие из стран, гражданам которых пока запрещен въезд в ЕС:
- граждане ЕС и члены их семей;
- долгосрочные жители ЕС и члены их семей;
- люди, которые могут документально подтвердить необходимость и срочность приезда.
В Совете напомнили, что список будет пересматриваться и обновляться каждые две недели.
Ранее "Страна" подробно рассказывала, в какие государства и на каких условиях пускают украинцев.
Мы также писали, сколько в Украине стоит ПЦР-тест на коронавирус, который необходим для въезда в некоторые страны, а также где его делают.