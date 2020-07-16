Продажа гостиницы "Днепр", которую вчера более, чем за миллиард купила малоизвестная компания "Смартленд", обрастает новыми подробностями.

Ранее "Страна" писала, что эта компания связана с чиновником времен Азарова и Януковича Анатолием Брезвиным.

Но, как говорят источники в игорном бизнесе, у нее есть и другие связи.

По данным источников "Страны", реальными владельцами "Днепра" стали так называемые "лужниковские" - группа российских бизнесменов, интересы которых в Украине лоббирует Борис Баум, советник Офиса президента по вопросам игорного бизнеса. Он считается близким к заместителю главы ОП Кириллу Тимошенко. Отель покупался под запуск казино.

Фронтменом "лужниковской" группы считается член Совета федерации, известный российский политик Александр Бабаков. Любопытно, что еще один представитель этой группы - Максим Курочкин, в свое время уже владел этой гостиницей, но ее у него отобрали после Майдана 2004 года, а самого Курочкина вскоре убили.

"Баум еще в прошлом году готовил Днепр к приватизации. Хотел повесить на него пятую звезду", - сказала "Стране" Елена Мочалова, руководитель общественного объединения "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине".

Еще один россиянин, который может иметь отношение к покупке - связанный с "лужниковцами" - Олег Бойко. Он также активно присутствует на игорном рынке Украины. Как полагает Мочалова, именно он и может предоставить миллиард гривен для легального платежа за гостиницу.

Что касается самой покупки, то она обошлась, если пересчитать на квадратные метры, очень недорого - порядка 3,5 тысяч долларов (а если брать первоначальную цену, с которой стартовали торги, то она составляла всего около 250 долларов за квадратный метр - на уровне недвижимости в самых забитых провинциальных городов).

При этом недвижимость с такой локацией стоит как минимум 10 тысяч, как говорят специалисты по недвижимости. Другими словами, покупка обошлась покупателям почти в 3 раза дешевле самой минимальной цены.

Также на рынке недвижимости в ходу информация, что новые собственники не будут вкладываться в серьезное обновление отеля и хотят построить новый комплекс с нуля.

К территории "Днепра" могут присоединить близлежащий участок, который долгое время пустует (он принадлежит частным лицам). Там и будет обустроено казино и залы игровых автоматов.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Слуге народа" поздравили украинцев с легализацией игорного бизнеса.



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