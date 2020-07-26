В воскресенье, 26 июля, в Украине отмечают День работников торговли. Праздник приходится на последнее воскресенье июля. Раньше его праздновали вместе с Днем работников ЖКХ, но затем даты разделили.

Сегодня поздравляют всех, чья деятельность связана с торговлей и продажами. Собрали красивые открытки, картинки и короткие поздравления в стихах и прозе.

Пять интересных фактов о торговле

Торговля возникла еще в каменном веке, когда у человека появился излишек продуктов и предметов, необходимых в быту и на охоте.

Самые популярные и продаваемые товары в мире - это бензин и кофе.

В Баварии есть цветочные поля, на которых можно самому срезать цветы и оставить оплату в специальном боксе. Охраны и заборов там нет. А в Норвегии есть фермерские магазины без продавцов. Покупатели оставляют деньги за товары и при необходимости берут сдачу.

В первую десятку самых богатых людей мира по версии Forbes, входит немало тех, кто построил свои финансовые империи на продажах. Например, владелец Amazon Джеф Безос, владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius - Амансио Ортега, президент компаний Louis Vuitton и Moët Бернар Арно.

Тех, кто бесконтрольно тратит средства в походах в магазины называют шопоголиками. В США даже с 60-х годов 20 века действует Общество анонимных транжир, которое отпочковалось от Общества анонимных алкоголиков, ведь это тоже зависимость.

Открытки и поздравления

Пусть продажи растут, в доме будет уют.

Покупатели любят, лелеят и чтут.

Желаю жить и не тужить, ну а доходы пусть растут.

От души желаю счастья, чтобы обошли ненастья. С Днем торговли!

Пусть кошелек твой наполняется, а клиенты улыбаются.

Пусть судьба привлекает в жизнь хороших людей, благодарных покупателей и успешные продажи. С Днем работника торговли!

Поздравляю с Днем работника торговли! Пусть работа будет в радость, пусть растет достаток!

С тобой работать - сплошная радость!

Пусть будет меньше горечи.

Одна сплошная сладость!

Продажи - дело непростое, но у тебя к ним есть талант. Пусть тебя сопровождает успех!