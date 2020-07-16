Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров пойдет на выборы депутатов парламента России (Государственной думы) в качестве кандидата в 2021 году. О планах музыканта баллотироваться сообщил лидер "Партии роста" Борис Титов, членом которой Шнуров ранее стал.

Об этом сообщает ТАСС.

"На выборы в Госдуму он точно идет", - сказал Титов.

В четверг проходит рабочая поездка Титова в Челябинскую область, во время которой запланирован ряд встреч с представителями органов власти и предпринимательского сообщества.

Обновлено. Сам Шнур эту информацию позже опроверг. Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее", - заявил музыкант.

Сергей Шнуров (Шнур) - российский рок-музыкант, киноактер, телеведущий, художник и общественный деятель, лидер и автор большинства песен группы "Ленинград". Родился 13 апреля 1973 года в Ленинграде. Группа "Ленинград" была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге, весной 2019 года объявили о ее прощальном турне. В конце февраля этого года Шнуров, входящий в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре, вступил в "Партию роста".

Во вторник, 7 июля стало известно, что Шнуров стал сопредседателем "Партии роста". Он вступил в политическое объединение в конце февраля 2020. В июне музыканта назначили генеральным продюсером телеканала RTVI.

Как сообщала "Страна", Шнуров посвятил стих запрету на въезд в Украину из России. Музыкант пообещал, что россияне и украинцы помирятся. Также он объяснил, почему его не стоит ждать в Украине.