Осужденный за педофилию аккордеонист Игорь Завадский оказался болен СПИДом.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 16 июля.

"Сейчас шестой день в реанимации. Вчера еще говорили, что двусторонняя пневмония (Ковида нет, тест отрицательный), а после пришел другой тест — у меня еще и 4-я стадия СПИДа. Предположительное заражение 7–8 лет назад", - написал он.

Как отметил музыкант, в то время он находился в тюрьме и считает, что ВИЧ ему ввели случайно или специально.

"Лечение от него началось уже сегодня. Семь капельниц в день с сильнейшими антибиотиками, куча таблеток и процедур. Вставать не могу вообще. Даже лежать только на спине получается. Когда человек резко худеет, это начало четвертой стадии. Я похудел на 10 кг не из-за велосипеда этой весной", - рассказал Завадский.

Напомним, в 2012 году Завадский был обвинен в педофилии. В марте того же года его задержали и арестовали.

Как отмечает музыкант, в СИЗО его избивали, отчего у него стало ухудшаться зрение. Дело передали в суд. Завадскому, его администратору и водителю инкриминировались 11 эпизодов растления и один эпизод изнасилования несовершеннолетних детей.

В июле 2014 года Подольский районный суд Киева признал Завадского виновным и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Его сообщникам дали меньшие сроки. При этом никто из них не признал вины.

В июне 2016 года Завадского выпустили на свободу и он даже возобновил гастроли и преподавательскую деятельность.

Как писала "Страна", тогда аккордеониста, подозреваемого в растлении малолетних, взял на поруки соратник Яценюка.