В Министерстве обороны Азербайджана пригрозили Армении нанесением высокоточного ракетного удара по расположенной вблизи армянского города Мецамор атомной электростанции. Такое заявление сделал глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы, комментируя сообщения о возможности нанесения Арменией удара по плотине Мингечевирского водохранилища, что привело бы к затоплению больших территорий, передает Ozu.az.

"Армения не должна забывать о том, что новейшие ракетные системы, которые находятся на вооружении Вооруженных сил Азербайджана, способны нанести точный удар по Мецаморской АЭС, что будет катастрофой для Армении", - заявил пресс-офицер.

Представитель Минобороны Азербайджана также заверил, что имеющиеся в распоряжении военных средства ПВО не позволят нанести удар по азербайджанской плотине и указал на проведенные работы по укреплению плотины Мингечевирского водохранилища.

Водохранилище площадью более 600 кв. км было создано после постройки в 1953 году плотины на реке Кура у города Мингечевир. Водохранилище обеспечивает выработку электроэнергии на Мингечевирской ГЭС (402 МВт), а также используется для орошения.

Армянская АЭС построена в 1970-х годах, сейчас на ней эксплуатируется только один из двух энергоблоков. В обычном режиме станция обеспечивает выработку примерно трети всей электроэнергии в Армении, но с 1 июля она остановлена на планово-предупредительный ремонт. Новый пуск энергоблока запланирован на 3 сентября. Над продлением эксплуатации Армянской АЭС работает Росатом.

Напомним, в минувшие выходные власти Азербайджана и Армении сообщили о вооруженном столкновении на границе двух государств. В Армении заявили, что военнослужащие Азербайджана предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ, после чего попытались захватить армянский опорный пункт. В свою очередь Азербайджан объявил Армению в провокации, отметив, что армянские военные открыли огонь из артиллерии.

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