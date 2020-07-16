Окружной административный суд Киева продолжает забивать гвозди в гроб реформы прокуратуры, начатой при руководстве ГПУ Русланом Рябошапкой и продолженной при нынешней руководительнице - Ирине Венедиктовой.

10 июля судья ОАСК Шулежко возобновил на работе бывшего заместителя начальника департамента ГПУ Алексея Сухачева, который при прохождении первого этапа аттестации (тестов на знание законодательства) набрал 61 балл при проходных 70.

Суд постановил не только трудоустроить Сухачева в Офисе Генпрокурора (на равнозначной должности, которую занимал в ГПУ), но и выплатить ему компенсацию 1,1 млн. гривен за вынужденный прогул. Это решение может в корне переменить ситуацию с обжалованиями увольнений бывших прокуроров и открыть дорогу для повального возвращения на должности ранее уволенных сотрудников, как в ГПУ, так и в областях. Ведь ранее админсуды в основном удовлетворяли иски только тем прокурорам, кого "зарубили" на собеседовании из-за того, что у кадровых комиссий не было никаких утвержденных приказами генпрокурора критериев отбора во время собеседований, и они принимали решение на авось. Теперь же это решение открыло путь к возвращению на работу всем, кто не сдал тесты на знание законодательства. Не говоря уже о втором этапе - тесты на логику с перемещением фигур в пространстве, ответы на которые прокурорам знать совершенно не нужно для ежедневной работы.

Аргументы, которыми руководствовался Окружной суд при вынесении свежего решения следующие:

"По результатам проведенного тестирования истец набрал 61 балл. 29 октября 2019 состоялось заседание кадровой комиссии № 1, на котором принято решение и сформированы списки прокуроров, не прошедших экзамен в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники в связи с набором меньшего количества баллов, чем проходной (70 баллов), в числе которых под №131 значится прокурор отдела Сухачев с количеством баллов - 61.

Исследовав представленные материалы дела, суд отмечает, что значительное количество сформированных вопросов на экзамене в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора, а именно 70% для каждого участника, касалась уголовного права и уголовного процесса. Такой подход вообще нивелирует уровень профессионализма и компетентности тех прокуроров, которые работают на других направлениях прокурорской деятельности.

Судом установлено, что в прокуратуре существует специализация прокуроров, внедрение которой предусмотрено приказом генерального прокурора Украины № 15 от 19.01.2017 "Об основных принципах организации работы в органах прокуратуры Украины". Согласно п. 8.1 указанного приказа структурные подразделения создаются на единой для Генеральной прокуратуры Украины и региональных прокуратур основе, как правило, по функциональному (предметному) принципу. Пунктом 8.3 предусмотрено, что работа структурных подразделений Генеральной прокуратуры Украины и региональных прокуратур организуется, как правило, по функциональному (предметному) принципу, с учетом теоретической подготовки и практического опыта работников, используя их специализации и закрепления за ними конкретных направлений". То есть не предусмотрено для прокурора владение знаниями во всех отраслях права - от хозяйственного до уголовного.

Однако, такая специализация при формировании тестовых вопросов для экзамена, по мнению суда, вообще не была учтена и не предусмотрена Порядком прохождения прокурорами аттестации. Как отметил суд в своем решении: "это дает основания полагать, что предусмотренная аттестация прокуроров не имела целью установить соответствия (несоответствия) работников должностям, которые они занимают, а фактически призвана нивелировать профессиональный уровень предметной компетентности, опыта и квалификации работников на конкретных направлениях прокурорской деятельности, и призвана создать такие условия аттестации, которые будут благоприятными для реализации неправомерных механизмов для безосновательного увольнения прокуроров без должных на то оснований"

Суд отметил, что "отсутствие функционального принципа и неучтение специализации прокуроров при формировании тестовых вопросов исключает объективность аттестации и создает неравные условия для работников различных направлений профессиональной деятельности органов прокуратуры. Кроме того, Порядком прохождения прокурорами аттестации не предусмотрено никаких условий и требований к программному обеспечению, которое бы делало невозможным вмешательство третьих лиц при установлении конечного результата экзамена, отсутствует информация о разработчике тестовых вопросов для экзамена в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона и проходили они апробацию и / или рецензирование".

Ответчиком не представлено доказательств, в том числе, выданных Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины документов, удостоверяющих способность использованного в рамках процедуры аттестации прокуроров программного обеспечения, обеспечения анонимности, конфиденциальности и защиты от вмешательства третьих лиц.

В контексте изложенного суд посчитал необходимым отметить, что даже при наличии непрохождения истцом экзамена, судом установлены значительные процедурные нарушения при назначении и проведении аттестации истца. Поэтому иск Сухачева суд полностью удовлетворил. С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.

По мнению прокуроров, Венедиктова и ее команда сейчас не знает, где искать деньги на выплаты люстрированным прокурорам, а если пойдут массово решения о выплате миллионных компенсаций незаконно уволенным после аттестации, то это лишний раз подтвердит полнейший правовой нигилизм при принятии решений о проведении аттестации и убогое законодательное обеспечение этих процессов.

Напомним, ранее в Офис генпрокурора вернули люстрированного брата представителя Зеленского в Конституционном суде.

Также сообщалось, что суды начали восстанавливать люстрированных прокуроров, начисляя им миллионные компенсации.