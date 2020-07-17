В ночь с четверга на пятницу, 17 июля, обстановка на границе Армении и Азербайджана, где в последнюю неделю обострился военный конфликт, была относительно спокойной.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Так, по ее словам минувшей ночью силы Азербайджана использовали только стрелковое оружие разных калибров, но во всех направлениях границы. В армянском минобороны заявляют, что вооруженные силы страны контролируют обстановку.

Напомним, ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась 12 июля. Страны обвинили друг друга в атаке своих позиций. На первые сутки обстрелов сообщалось о двоих погибших азербайджанских военнослужащих и пятерых раненных. О потерях с армянской стороны не заявлялось.

Отметим, что сам конфликт между странами длится еще с 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономия объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. А в ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающим к нему районами.