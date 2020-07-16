По состоянию на 1 июня 2020 года в Украине только 28,3% детей в возрасте одного года вакцинированы от кори, паротита и краснухи (КПК). Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья (ЦОЗ) в соцсети.

По расчетам специалистов, к концу нынешнего года охват прививками достигнет 67,9%, но для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 95% детей.

Также уточняется, что за пять месяцев 2019 года вакцинировалось 41,9% детей. Указанный темп вакцинации КПК в 2019 году позволил достичь 93,2%.

Напомним, ВОЗ и ЮНИСЕФ бьют тревогу из-за низкой вакцинации детей на фоне карантина.

Также мы сообщали, что МОЗ Украины посоветовали внести детскую вакцинацию от пневмококка в план прививок.