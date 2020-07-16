В России не заинтересованы в дестабилизации обстановки в Беларуси, как это было в Украине в 2014 году.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС в четверг, 16 июля.

"В отличие от зарубежных игроков, как сейчас говорят акторов, Россия не заинтересована ни в каких "майданах", ни в каких киевских сценариях в Беларуси, - сказал Руденко. - То, что произошло в Украине, стало такой прививкой для многих государств, в том числе для братской, самой близкой для нас страны - Беларуси", - рассказал Руденко.

Также он добавил, что у РФ нет планов вмешиваться в белорусские выборы.

"Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в избирательные процессы, у нас нет никакого интереса влиять на мнение белорусов. Окончательный выбор должен сделать белорусский народ, и мы этот выбор признаем", - резюмировал он.

Кроме того, замглавы российского МИД сообщил, что завтра в Минск отправится российский премьер-министр Михаил Мишустин. Он примет участие в Евразийском межправительственном совете.

"Буквально завтра состоится визит Михаила Мишустина в Минск для участия во встрече премьер-министров государств ЕАЭС. Поэтому контакты идут, они продолжаются. Я уверен, что после выборов отношения с Беларусью получат новый импульс для развития, в том числе в интеграционной сфере", - сказал Руденко.

К тому же Руденко заявил о готовности отправить в Беларусь российских наблюдателей за избирательным процессом, в случае, если их пригласят.

Напомним, вчера в Беларуси прошли массовые протесты в поддержку снятых с выборов конкурентов Лукашенко. Во время столкновений с ОМОНом были задержаны 215 человек.

Ранее "Страна" назвала всех соперников Лукашенко на грядущих президентских выборах в Беларуси.