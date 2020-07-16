Президент Украины Леонид Кравчук выступил на заседании Рады, посвященному 30-й годовщине принятия Декларации о суверенитете Украины. Его все встречали стоя и аплодисментами.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Честно говоря, мало кто верил, что зал, который сначала состоял из 370 коммунистов (хотя и они были разными), не верил, что мог быть принят документ такого содержания. Важная деталь: главой комиссии по подготовке декларации (о суверенитете Украины - Ред.) был член КПСС", - сказал Кравчук и сделал паузу. Похлопали не все.

"Мы не можем мириться с тем, что в обществе назревает противостояние центра и регионов - региональной элитой. Поверьте, это опасная тенденция. Она может расшатать мощь нашей страны. К тем, кто это делает, у меня просьба: сначала посоветуйтесь с народом, измените Конституцию: хочет народ федерацию или унитарное государство. В унитарном государстве это недопустимо", - говорит Кравчук. Он выступает уже около получаса.

Большой проблемой первый президент Украины назвал противостояние между центром и региональными элитами.

"Мы не должны давать вмешиваться в наши дела. И все равно о ком речь - о западе или о востоке. Я обращаюсь ко всем перестать расшатывать ситуацию в стране", - резюмировал он.

Ранее первый заместитель председателя парламента Украины Руслан Стефанчук предложил провести торжественное заседание Верховной Рады 16 июля, в день принятия декларации о государственном суверенитете, и позвать тех, кто принимали в этом участие.

16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР голосами 355 депутатов принял документ-декларацию о государственном суверенитете Украины.

Он состоял из 10 разделов. В разделе об экономической самостоятельности провозглашалось, что "земля, ее недра, воздушное пространство, водные и другие природные ресурсы являются собственностью украинского народа, т.е. граждан всех национальностей Украины".

Как сообщала "Страна", Леонид Кравчук ранее раскритиковал Парубия за призывы выходить на Майдан. Первый президент Украины привел пример Германии о том, что там никто не рассказывает Ангеле Меркель, как вести переговоры и что ей говорить, и не выступают против главы государства, а наоборот поддерживают.

Напомним, что на заседании в Раде перед Кравчуком также выступил Владимир Зеленский.