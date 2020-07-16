Россия не видит оснований для пересмотра Минских соглашений по Донбассу, о котором в последнее время говорят в Украине.

Об этом со ссылкой на замглавы МИД России Андрея Руденко пишет ТАСС.

"Донбасс соглашается фактически остаться частью Украины, а в обмен люди требуют мира и определенного набора полномочий, который не так широк. Тем не менее, даже такие минимальные требования для Украины оказываются неприемлемыми", - заявил Андрей Руденко.

Что касается изменения Минских соглашений, замминистра иностранных дел РФ заявил, что Москва не видит оснований для этого.

"Для нас основой украинского урегулирования остается массив договоренностей, достигнутых с 2014 по 2015 год. Считаем, что в настоящее время нет оснований для того, чтобы мы меняли и сами соглашения, и ту логику, которую они содержат, и ту очередность шагов, которая там зафиксирована", - сказал Руденко.

А по поводу возможных военных планов России в отношении Украины российский замминистра заявил, что ничего такого нет "и быть не может".

Кроме того, по его словам, сейчас нет смысла созывать новую встречу "нормандского формата", так как еще не были выполнены те договоренности, которых лидеры стран достигли в декабре 2019 года в Париже.

Впрочем, по словам Руденко, переговоры идут не только в рамках "нормандского формата".

"Он (Донбасс - Ред.) обсуждается на международных площадках, в том числе в ОБСЕ. И те, кто хотят, и те, кто могут, активно участвуют в этом процессе. В первую очередь, это Соединенные Штаты и Великобритания, о привлечении которых Украина в последнее время все чаще и чаще напоминает", - заявил замглавы МИД РФ.

Напомним, "Страна" рассказывала о том, как Рада сделала первый шаг к отмене Минских соглашений, приняв проект постановления о проведении местных выборов.

Также мы писали, что 15 июля в Кремле сообщили, что Путин и Меркель осудили стремление Киева загнать минские переговоры в тупик.