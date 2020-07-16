В этом году украинцы отдыхают в основном на местных курортах. Фото: google.com

Интернет-компания Google назвала десятку наиболее популярных мест отдыха в Украине, исходя из анализа поисковых запросов украинцев. Согласно опубликованному списку, можно сделать вывод, что Черноморское и Азовское морское побережье в этом году пользуются практически одинаковым спросом. Как сообщают в украинском представительстве поисковой интернет-компании Google, список нынешних предпочтений украинцев выглядит таким образом:

  • Коблево (Николаевская обл.)
  • Лазурное Одесская обл.)
  • Затока, (Одесская обл.)
  • Бердянск (Запорожская обл.)
  • Одесса
  • Приморск (Запорожская обл.)
  • Урзуф (Донецкая обл)
  • Белосарайская коса (Донецкая обл.)
  • Киевское море
  • Кирилловка (Запорожская обл.)

Уточняется, что количество поисковых запросов по повода мест отдыха начало снижаться в феврале, а в апреле оно упало 44% по сравнению с тем же периодом 2019 года. С конца апреля по мере ослабления карантина начался прирост в среднем на 6% в неделю.
 
В июне поисковый интерес к отдыху вырос на 46% по сравнению с апрелем и практически достиг докарантинного уровня.
 
Также Google опубликовал Топ-10 поисковых запросов украинцев по отдыху за границей:

  • Турция
  • Албания
  • Египет
  • Болгария
  • Черногория
  • Грузия
  • Мальдивы
  • Бали
  • Хорватия
  • Греция 

В Google также отметили падение интереса к горящим турам по сравнению с аналогичными периодом прошлого года - на 83%, а также к экскурсионным турам - на 56%.

Ранее "Страна" писала о том, что на девяти пляжах Киева разрешили купаться, а еще один категорически запретили для отдыха.

Также мы сообщали, что украинцам больше не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию после отдыха в Албании или Египте.

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