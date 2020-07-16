Интернет-компания Google назвала десятку наиболее популярных мест отдыха в Украине, исходя из анализа поисковых запросов украинцев. Согласно опубликованному списку, можно сделать вывод, что Черноморское и Азовское морское побережье в этом году пользуются практически одинаковым спросом. Как сообщают в украинском представительстве поисковой интернет-компании Google, список нынешних предпочтений украинцев выглядит таким образом:

Коблево (Николаевская обл.)

Лазурное Одесская обл.)

Затока, (Одесская обл.)

Бердянск (Запорожская обл.)

Одесса

Приморск (Запорожская обл.)

Урзуф (Донецкая обл)

Белосарайская коса (Донецкая обл.)

Киевское море

Кирилловка (Запорожская обл.)

Уточняется, что количество поисковых запросов по повода мест отдыха начало снижаться в феврале, а в апреле оно упало 44% по сравнению с тем же периодом 2019 года. С конца апреля по мере ослабления карантина начался прирост в среднем на 6% в неделю.



В июне поисковый интерес к отдыху вырос на 46% по сравнению с апрелем и практически достиг докарантинного уровня.



Также Google опубликовал Топ-10 поисковых запросов украинцев по отдыху за границей:

Турция

Албания

Египет

Болгария

Черногория

Грузия

Мальдивы

Бали

Хорватия

Греция

В Google также отметили падение интереса к горящим турам по сравнению с аналогичными периодом прошлого года - на 83%, а также к экскурсионным турам - на 56%.

Ранее "Страна" писала о том, что на девяти пляжах Киева разрешили купаться, а еще один категорически запретили для отдыха.

Также мы сообщали, что украинцам больше не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию после отдыха в Албании или Египте.