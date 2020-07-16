Коблево и Турция. Google составил списки самых популярных мест отдыха украинцев в этом году
Интернет-компания Google назвала десятку наиболее популярных мест отдыха в Украине, исходя из анализа поисковых запросов украинцев. Согласно опубликованному списку, можно сделать вывод, что Черноморское и Азовское морское побережье в этом году пользуются практически одинаковым спросом. Как сообщают в украинском представительстве поисковой интернет-компании Google, список нынешних предпочтений украинцев выглядит таким образом:
- Коблево (Николаевская обл.)
- Лазурное Одесская обл.)
- Затока, (Одесская обл.)
- Бердянск (Запорожская обл.)
- Одесса
- Приморск (Запорожская обл.)
- Урзуф (Донецкая обл)
- Белосарайская коса (Донецкая обл.)
- Киевское море
- Кирилловка (Запорожская обл.)
Уточняется, что количество поисковых запросов по повода мест отдыха начало снижаться в феврале, а в апреле оно упало 44% по сравнению с тем же периодом 2019 года. С конца апреля по мере ослабления карантина начался прирост в среднем на 6% в неделю.
В июне поисковый интерес к отдыху вырос на 46% по сравнению с апрелем и практически достиг докарантинного уровня.
Также Google опубликовал Топ-10 поисковых запросов украинцев по отдыху за границей:
- Турция
- Албания
- Египет
- Болгария
- Черногория
- Грузия
- Мальдивы
- Бали
- Хорватия
- Греция
В Google также отметили падение интереса к горящим турам по сравнению с аналогичными периодом прошлого года - на 83%, а также к экскурсионным турам - на 56%.
Ранее "Страна" писала о том, что на девяти пляжах Киева разрешили купаться, а еще один категорически запретили для отдыха.
Также мы сообщали, что украинцам больше не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию после отдыха в Албании или Египте.