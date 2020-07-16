Вчера парламент утвердил постановление о проведении местных выборов на осень текущего года, однако снова отказал жителям Донецкой и Луганской областей в избрании своих представителей в облсоветы. Вместо этого там по-прежнему будут управлять военно-гражданские администрации.

Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформы - За жизнь", опубликованном в четверг, 16 июля.

"Власть не хочет выборов и уже боится своего народа. Они с ужасом смотрят на свои падающие рейтинги и тающее на глазах доверие людей. Но вместо того, чтобы вести страну к миру и обеспечить развитие, пытаются блокировать выборы, где только можно. В первую очередь – на востоке страны, где недовольство их политикой проявляется больше всего", - говорится в сообщении.

Как отмечается, депутаты от ОПЗЖ не поддержали постановление и проголосовали против "вопиющей несправедливости".

"Мы будем добиваться восстановления прав на самоуправление жителей Донецкой и Луганской областей. Будем инициировать принятие отдельного постановления Верховной Рады, которое разблокирует проведение выборов в областные советы на востоке страны. Конституция гарантирует право на самоуправление, и мы добьемся соблюдения этих прав", - отметили в партии.

Напомним, вчера Верховная Рада Украины назначила местные выборы на 25 октября 2020 года.

Также мы писали, что Рада выделила на выборы почти 1,3 миллиарда гривен из Фонда борьбы с коронавирусом.