В четверг, 16 июля, в ходе торжественного заседания Верховной Рады президент Владимир Зеленский заявил, что принятие Декларации о государственном суверенитете Украины 30 лет назад было актом невероятного единения политиков ради воли народа и большой государственной цели.

"Уважаемые народные депутаты, гости, украинцы. Тысячелетняя история Украины знает много важных документов. И Декларация о государственном суверенитете - одна из них. Эта декларация приблизила украинцев к самостоятельному государству. 16 июля 1990 года стало историческим днем. Документ поддержали 335 народных депутатов из разных партий. Никто не заваливал декларацию с помощью восьми тысяч поправок, с помощью постановлений и через Конституционный суд", - сказал Владимир Зеленский.

По мнению главы государства, если нардепы объединятся сейчас, то у государства получится восстановить территориальную целостность.

"Шестой год мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену – жизнь наших граждан. Весь цивилизованный мир признает, что Украина делает всё для наступления такого желаемого мира. Справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова. Именно того мира, где государственный суверенитет будет господствовать в реальности, а не на бумаге. Да, мы потеряли территорию и часть людей. Но мы должны вернуть все территории и веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, не было напрасным. Шанс на это у нас есть в одном случае, если мы все объединимся, как тридцать лет назад", - продолжил президент.

Отметим, что во время выступления перед нардепами Владимир Зеленский подсматривал на суфлер.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит на торжественном заседании Рады 16 июля.

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