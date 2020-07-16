Граждане Украины, которые хотят въехать в Грецию, должны обязательно иметь на это право, т.е. владеть действующими разрешениями на проживание в Греции или других странах-членах ЕС.

Помимо этого также им необходимо зарегистрировать свое намерение поехать в Грецию на сайте travel.gov.gr, распечатать QR код-подтверждение, а также предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2 (Covid-19), который сделан не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию.

Об этом сообщает посольство Украины в Греции в четверг, 16 июля.

"Сейчас граждане Украины не включены в список стран, гражданам которых разрешен въезд в Грецию. Таким образом, въезд в Грецию и транзитный проезд по территории Греции граждан Украины на общих условиях не происходит. Право на въезд в Грецию имеют граждане Украины с действующими разрешениями на проживание в Греции и странах - членах ЕС. Обязательно! При наличии оснований для въезда в Грецию необходимо зарегистрировать свое намерение на сайте https:/travel.gov.gr и распечатать QR код - подтверждение, которое является обязательным для пересечения границы, однако не является разрешением на въезд", - говорится в сообщении на Facebook в четверг.

С 14.07.2020 года власти Греции ввела обязательное требование для въезда: предъявление отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2 (Covid-19), который сделан не более чем за 72 часа (считая от времени взятия забора до прибытия на пункт пропуска в Грецию).

В посольстве напомнили, что 22 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представил интерактивную онлайн-карту, позволяющую проверить актуальный режим въезда/транзита в любой стране мира для граждан Украины, которые планируют свое путешествие за границу.

"Карта размещена на сайте МИД Украины "Советы путешественникам от Консульской службы Украины" и доступна по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/map. Просим учитывать этот важный для наших соотечественников ресурс при планировании Ваших путешествий за границу", - подчеркнули в диппредставительстве.

Фото: facebook.com/Embassy-of-Ukraine-to-the-Hellenic-Republic

Как сообщала "Страна", задержанные в Греции 17 граждан Украины выпущены на свободу. Большинство вернулись домой.

Ранее власти Греции запретила въезд гражданам Сербии после роста числа зараженных Covid-19 туристов.