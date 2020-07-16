В одесском детдоме "Жемчужинка" Covid-19 выявили у 15 воспитанников и двоих взрослых. Его закрыли на карантин. Об этом передает местное издание "УСИ" со ссылкой на директора департамента образования и науки Одесского горсовета Елену Буйневич.

Заболевание выявили в результате тестирования 70 причастных к учебному процессу. Чиновница сообщила, что все инфицированные чувствуют себя хорошо и признаков болезни не имеют. Все они находятся на изоляции.

"Учреждение будет работать в закрытом режиме, дети и сотрудники будут находиться в учреждении, обеспеченные абсолютно всем необходимым, в том числе медицинским обследованием, продуктами питания, средствами личной гигиены, дезинфекции и всеми необходимыми профилактическими средствами, рекомендованными сегодня министерством здоровья", - сообщила она.

Елена Буйневич также поблагодарила коллектив детского дома за четкую организацию работы, а медиков - за то, что провели тестирование в краткие сроки.

"Желаем им скорейшего выздоровления и получения негативных результатов в ближайшее время, - резюмировала директор департамента образования и науки Одесского горсовета.

По состоянию на 16 июля в Одесской области коронавирус типа Covid-19 выявили у 2375 человек. Продолжают лечение 1288 человек.

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Как сообщала "Страна", в список проблемных регионов из-за коронавируса внесли Киев и Черновцы. В Киеве третий день подряд число новых пациентов с коронавирусом типа Covid-19 превышает сто человек.