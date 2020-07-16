Суд закрыл дело против депутата Киевсовета Людмилы Костенко за нетрезвое вождение, а сама нарушительница была передана на "поруки трудового коллектива" пекарной компании.

Об этом пишет "Киев Оперативный" в четверг, 16 июля.

"Судья Соломенского суда по фамилии Горбатовская, рассматривая дело о бухом вождении Людмилы Васильевны, решила передать ее на поруки трудового коллектива ООО "Пита-хлеб", потому что она там работает экономистом", - говорится в заметке.

Напомним, в конце апреля полиция остановила в Соломенском районе Киева "Мерседес", который ехал без включенных фар. За рулем была депутат Киевсовета Людмила Костенко. По мнению полицейских, она была пьяна.

Во время составления протокола, из машины вышел заместитель мэра столицы Владимир Слончак и попытался помешать работе патруля. В результате он нанес удар одному из полицейских. Мужчина был задержан на месте и помещен в СИЗО.

После этого Виталий Кличко уволил Слончака с должности замглавы КГГА. Прокуратура сообщила бывшему заместителю мэра о подозрении в умышленном нанесении побоев сотруднику правоохранительных органов.

Отметим, что сам экс-чиновник утверждает, что полицейские превысили свои полномочия и отрицает нападение на патрульного.