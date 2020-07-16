Сегодня Украина отмечает 30-летие Декаларации о суверенитете. В честь этого даже прошло торжественное заседание Верховной Рады, на которое приехал Владимир Зеленский.

Он говорил в парламенте о российской агрессии, против которой призвал объединяться - как и 16 июля 1990 года.

Однако президент плохо знает историю - никакой агрессии России в то время не было. Более того, именно руководство РСФСР в лице Бориса Ельцина всячески поддерживала стремления Украины к большему суверенитету, так как считало это выгодным с точки зрения борьбы с союзным центром в лице Горбачева.

Что, собственно, и стало главным условием появления Декларации о суверенитете.

Разбирались, что это за документ и как он повлиял на жизнь страны.

Вместе с Россией против Горбачева

Декларация о суверенитете была принята в Украине через месяц после принятия такого же акта Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой во главе с тогдашним главой Верховного совета РСФСР Борисом Ельциным.

Ельцин входил в жесткое противостояние с руководителем СССР Михаилом Горбачевым. И для того, чтобы ослабить союзную власть он и решил запустить "парад суверенитетов".

Причем лично первым показав пример. Поэтому историки часто говорят, что именно Россия и запустила процесс распада Советского Союза. К слову, день провозглашения российского суверенитета - 12 июня до сих пор празднуется как государственный праздник РФ, хотя, по сути, как раз этот день и стоит считать началом конца СССР, к распаду которого у нынешнего российского руководства отношение сугубо отрицательное.

Украинские коммунисты некоторое время колебались - присоединятся ли к России в этом движении или нет (КПУ демонстрировала показательную лояльность Москве). Но, в конце концов, рассудили, что лучше пойти по такому же пути как и россияне. Тем более, что в среде украинской партноменклатуры уже тогда появились мысли, что со временем хорошо было бы отделится от СССР и самим приватизировать общенародную собственность, не делясь с Москвой.

Правда, в 1990 году речь об отделении от СССР не шла. Суть декларации была в том, что УССР провозглашает себя суверенным государством, с превалированием республиканских законов над общесоюзными. Предполагалось, что вскоре будет заключен новый Союзный договор между республиками СССР, который бы учитывал этот новый статус (и работа над ним уже шла). Но до тех пор все это оставалось декларативными нормами, так как реальная власть принадлежала союзному центру.

Более того, на референдуме 17 марта 1991 года большинство жителей Украины высказалось за сохранение СССР.

Лишь после провала путча 19 августа власти УССР решились объявить независимость, убедившись в слабости союзной власти.

Суть декларации о суверенитете

Многие путают этот документ (текст опубликован здесь) с провозглашением независимости Украины. Но это не так. Независимой держава стала 24 августа 1991 года.

Декларация же о суверенитете появилась годом раньше.

Это было решение Верховного Совета союзной республики. Проголосовало большинство - 355 голосов "за", четверо были против, один воздержался. Еще сто человек не явились на заседание: "красные директора" и партийные кадры.

При этом документ, конечно, был детищем Компартии Украины.

"Для истории очень важно знать одну вещь, что проект Декларации был написан в стенах ЦК Компартии Украины. В Компартии Украины уже вызревали идеи суверенитета. Скажем, в 1989 году пленум ЦК принял постановление об экономическом суверенитете Украины. В 1989 году! Тогда это был взрыв для Москвы. Мы в Компартии уже поделились на консерваторов и национал-патриотов, точнее на национал-коммунистов. На голосование это повлияло", - вспоминал Леонид Кравчук, бывший тогда первым секретарем ЦК КПУ.

В декларации очерчиваются основные рамки будущей Украины, которые частично потом вошли в конституцию уже независимого государства.

Декларировались (но на практике не осуществлялись вплоть до распада Союза в 1991 году) намерения создать свою таможенную и налоговую системы, а при необходимости ввести собственную денежную единицу. Провозглашалось право Украины заключать прямые договоры и развивать отношения с другими государствами.

Из нашего времени интересно взглянуть на ряд важных положений декларации, которые сегодня претерпели значительные изменения.

Разрешалось двойное гражданство

Во-первых, авторы документа еще не предполагали, что СССР будет разрушен. Поэтому записали в документе по сути двойное гражданство для украинцев - и УССР, и Советского союза.

"Украинская ССР имеет свое гражданство и гарантирует каждому гражданину право на сохранение гражданства СССР", - говорится в документе.

То есть подразумевалось, что Украина будет как бы особняком от остального Союза, но при этом сохранит с ним партнерские отношения.

Украина, кстати, так и именуется в большинстве случаев - "Украинская ССР". Это словосочетание встречается по тексту 30 раз, а "Украина" - 19. Что тоже понятно: декларацию принимал состоящий в основном из коммунистов Верховный Совет.

Интересно, что на это бы сказали современные декоммунизаторы, а также авторы скандального закона о медиа, которые запретили украинским СМИ освещать достижения функционеров из советского прошлого.

Но вернемся к партнерству Украины и СССР. Эта достаточно лояльная позиция объяснялась тем, что население в массе своей не хотело развала Союза. Поэтому и риторика была неконфликтной.

Правда, взяв государственную власть и окончательно отделившись, Украина не позволила своим гражданам иметь паспорта любой страны бывшего Союза. Хотя это можно было сделать хотя бы с Россией и Белоруссией, где украинцы имели широкие родственные, деловые и культурные связи.

А сейчас получение паспорта РФ вообще грозит для украинцев серьезными неприятностями.

Обещали языковое равенство

Декларация гарантировала равенство граждан Украины по многим признакам - в том числе языковому. А также по месту проживания.

Оба этих права были открыто нарушены в последние годы.

"Украинская ССР обеспечивает равенство перед законом всех граждан Республики независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, политических взглядов, религиозных убеждений, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств", - говорится в документе 1990 года.

Также там утверждается, что Украина "гарантирует всем национальностям, проживающим на территории республики, право их свободного национально-культурного развития".

Языковые права украинцев, закрепленные позже в Конституции, начали нарушаться еще при президенте Ющенко, который попытался принудительно укранизировать ряд сфер. В частности, он перевел на мову кинотеатры.

Усугубилась ситуация при Порошенко: он ввел языковые квоты на радио и ТВ, а затем и вовсе продписал закон, который изгоняет русский язык из всех публичных сфер.

В годы Порошенко было нарушено еще одно положение декларации о суверенитете - равенства по месту проживания. Его фактически ликвидировали для людей с пропиской Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Их заставляют проходить унизительные процедуры верификации при получении любых услуг от государства. Также их ограничивают в трудоустройстве, вынуждая, к примеру, проходить "собеседования" в СБУ перед тем, как поступить на определенные виды работы.

Нарушилось также религиозное равноправие, когда президент Украины лично курировал создание ПЦУ и критиковал УПЦ, органы местной власти отбирали у нее храмы, а Рада принимала законы о переименовании Украинской православной церкви в Русскую.

"Украина - нейтральное государство"

Независимая Украина заявлялась как нейтральное и неядерное государство.

"Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия", - говорилось в декларации.

Однако в 2019 году Украина закрепила в своей Конституции движение в НАТО - военный блок под эгидой США.

Практические шаги к этому начали делать еще при президенте Кучме, который в 2004 году вписал Альянс в военную доктрину страны. Позже президент Ющенко, премьер Тимошенко и спикер Рады Яценюк попросили у НАТО плана действий по членству.

При этом население страны стабильно в опросах выступало против присоединения к этому блоку.

Кстати, именно намерения победивших на Евромайдане сил войти в НАТО стали одной из причин, почему Россия решилась на аннексию Крыма.

В общем достаточно разумная идея была заложена в декларацию - однако по факту власти Украины начали потом активно "топить" за НАТО.

Как впрочем и многие другие положения документа. Фактически, к настоящему моменту в современной Украине многие положения Декларации 30-летней давности уже полностью дезавуированы.

Хотя тогда именно заявления о нейтралитете и равноправии всех граждан способствовало тому, что Украина в 1991 году стала независимым государством без крови и раскола.