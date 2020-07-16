Несколько молодых украинских дизайнеров разработали эскизы униформы для работников коммунальных служб Киева. Модели от них войдут в отдельных показ в рамках Ukrainian Fashion Week в сентябре.

Об этом в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

К реализации проекта привлекли нескольких молодых украинских дизайнеров: Владимира Демчинского, Ядвигу Нетикшу, Софию Русинович и Кирилла Харитонцева.

"Они уже разработали и представили на нашей общей встрече эскизы формы для коммунальных служб Киева. Видение униформы дизайнерами выглядит интересным и оригинальным. Некоторые варианты меня поразили", - сказано в сообщении.

Теперь в сентябре в рамках Ukrainian Fashion Week состоится отдельный показ моделей униформы. Изготовление рабочей одежды для коммунальщиков по эскизам от дизайнеров планируют заказать у украинских производителей.

Напомним, сотрудникам ГБР выдадут униформу и разрешат носить оружие.

Также мы писали, что в Польше на заводе украинских работников обязали носить сине-желтую униформу.