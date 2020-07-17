Американская предвыборная кампания все больше напоминает реалити-шоу.

Заявления темнокожего рэпера, мужа Ким Кардашьян Канье Уэста о походе в президенты таки оказались серьезными, а не шуткой, как полагали некоторые.

Уэст все-таки подал заявку на участие в выборах и заплатил регистрационный взнос в размере 35 тысяч долларов.

Рэпер зарегистрировался в избирательной комиссии штата Оклахома, где 15 июля было крайним сроком подачи заявки (в других штатах дэдлайны прошли). Хотя еще за пару часов до этой новости появилась информация, что он якобы передумал баллотироваться на пост главы США и уволил весь свой предвыборный штат.

Но, похоже, это был пиар-ход.

Как и предсказывали, шоумен пойдет на выборы от созданной им партии

Уэст будет участвовать в выборах от комитета "Канье 2020", в его заявке указана партия BDY - The Birthday Party (можно перевести как "партия дня рождения"). Такое название рэпер объяснил тем, что "когда мы выиграем, это будет словно день рождения у всех".

Заскочив в уходящий поезд регистрации кандидатом, рэпер пропустил сроки появления в бюллетенях в нескольких штатах.

Вслед за Уэстом о желании баллотироваться заявила еще одна представительница шоу-бизнеса - светская львица, актриса, наследница крупнейшей в мире сети отелей Пэрис Хилтон, а вице-президентом пообещала взять темнокожую певицу Рианну.

Разбирались, что означает поход в президенты кандидатов от бомонда.

"Ваканда" вместо США

В экспертной среде сложилось мнение, что выдвижение Уэста в президенты является технологическим ходом команды Трампа, призванным оттянуть голоса темнокожего электората и молодежи от его главного соперника от демократов Джо Байдена.

На фоне расовых протестов, эпидемии коронавируса и растущей безработицы рейтинги Трампа рухнули, и сейчас он примерно на 10 пунктов отстает от "дядюшки Джо". Хотя шансы наверстать упущенное, по мнению экспертов, у него все еще есть - осенью в США ожидают экономический подъем, который может помочь Трампу победить. К тому же, на прошлых выборах соцопросы также предсказывали победу его конкурентки Хиллари Клинтон.

Уэст - один из немногих представителей шоу-бизнеса, которые открыто поддерживают Трампа. И эксперты приписали ему договоренность с Трампом, по которой он своим участием в выборах должен подкосить рейтинг Байдена.

Впрочем, после заявления о своем выдвижения сам Уэст попытался откреститься от связей с президентом.

В интервью Forbes он сказал, что он "снимает красную кепку", имея в виду легендарную трамповскую красную кепку с надписью "Сделаем Америку великой снова", которую Уэст публично носил в прошлом в знак поддержки Трампа.

"Одной из главных причин, по которым я носил красную кепку, был протест против разделения голосов в сообществе чернокожих. Кроме того, мне нравятся отели Трампа и саксофоны в холле", - шутил он в интервью Forbes.

Также Уэст поделился своими, мягко говоря, необычными мыслями по поводу президенства.

В своей программе он выступает против абортов и вакцин (что едва может добавить ему голосов на фоне эпидемии коронавируса, от которого ищут вакцину). Объясняет это своими религиозными убеждениями - он причисляет себя к христианам, и даже основал свою церковь, где проводит еженедельные воскресные проповеди и выпустил альбом с религиозными мотивами Jesus is King.

Уэст откровенничал, что никогда в жизни не голосовал, но если он станет президентом, то планирует управлять Белым домом по образу Ваканды, секретной вымышленной африканской страны из серии комиксов от Marvel в фильме "Черная Пантера".

"Посмотрим, получится ли победить в 2020 году или в 2024 году - потому что Бог назначает президента. Если я выиграю в 2020 году, тогда это будет Божье назначение", - сказал Уэст Forbes.

Рэпер, кстати, признался, что у него диагностировали биполярное расстройство (экстремальные колебания настроения).

"Уэст популярен среди молодых людей и афроамериканцев, и, конечно, способен оттянуть этих избирателей от Байдена, таким образом повысив шансы победу Трампа. Самому ему не выиграть. В политических кругах известно, что за его выдвижением стоит Трамп", - говорит "Стране" журналист USA Today Брайан Александер.

Из Белого дома обещает сделать розовый

Тем временем известная тусовщица Пэрис Хилтон также заявила в соцсетях, что хочет стать президентом. Пэрис опубликовала фотографию, на которой она лежит на столе в Овальном кабинете в леопардовом платье. На заднем плане - американский флаг. Подпись под публикацией: "После долгих размышлений и обсуждений я решила, что Овальному кабинету нужен косметический ремонт и женская рука".

Хилтон полушутя пообещала перекрасить Белый дом в розовый цвет, если победит.

Выступление Пэрис запустило своеобразную акцию в соцсетях среди звезд. Многие начали тоже заявлять о намерении баллотироваться. Сначала об этом объявила певица Хилари Дафф, затем — Тони Брэкстон. Впрочем, кое-кто отнесся к ситуации без юмора. Темнокожая актриса Октавия Спенсер (лауреат премии "Оскар" за роль в фильме "Прислуга") заявила, что в последнее время "в современном мире слишком много глупости".

"Очевидно, что многие люди живут в пузыре. Пора его разорвать", - высказалась она.

Хилтон и ее сторонники используют хештег #MakeAmericaHotAgain ("Сделаем Америку снова горячей"). Пользователи так реагировали на заявление Пэрис: "Лучше бы вам убираться с этого стола, пока Трамп не вернулся", "Наконец-то будет первый горячий президент!", "Может, все-таки президентом должен быть политик?".

Хайпом спутать карты рэперу

"Если Хилтон серьезна, то она уже почти не успевает зарегистрироваться, у нее осталось совсем ничего времени. А вообще поход в президенты Уэста и заявление Хилтон похожи на предвыборный ход, призванный сделать предвыборную кампанию похожей на клоунаду, и на этом фоне Трамп будет казаться солиднее", - говорит нам политический эксперт из Вашингтона Томас Трэйси.

Политолог, американист Дмитрий Дробницкий, однако, полагает, что заявления Хилтон и Уэста нельзя ставить в один ряд.

"Пэрис Хилтон - это такая дважды вторичная пиар-программа. Когда в России Ксения Собчак выдвигалась в президенты, во всех американских медиа говорили, что она российская Пэрис Хилтон, что злило Ксению Анатольевну. Что касается Канье Уэста, ситуация немного другая. Канье Уэст, несмотря на то что он представитель шоу-бизнеса, он специфический человек, поддерживал правых популистов и лично Дональда Трампа. В этом смысле он немного другой фокус, особенно на фоне нынешних беспорядков, которые якобы имеют отношение к расизму, они покажут такого чернокожего консерватора, да еще откровенно пропагандирующего свои религиозные убеждения. В этом смысле выдвижение Пэрис Хилтон можно расценивать как попытку заговорить и превратить в такую игру довольно сильное заявление Канье Уэста, которое никакого отношения к 2020 году не имеет, а, скорее всего, имеет дело к кампании 2024 года. Потому что, кто бы ни выиграл на выборах 2020 года, разговор о наследии Трампа все равно ведется уже сейчас, кто будет представлять не Трампа, а трампизм. В этом смысле задача Пэрис Хилтон - попытаться все это дело разбавить хайпом и сказать, что нет, это все ерунда, таких мы вам можем множество представить. Конечно, еще несколько эпатажных медийных фигур с заявлениями о том, что они станут президентом, можно ожидать", - написал Дробницкий в соцсетях.

"Действительно, есть мнение, что Хилтон выпущена демократами, чтобы перебить "эффект Уэста" и испортить план Трампа с выдвижением темнокожего рэпера. Еще одна версия - она просто хочет лишний раз пропиариться", - солидарен Александер.