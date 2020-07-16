В Киеве хирурги Института сердца Минздрава Украины впервые за 15 лет успешно провели операцию по трансплантации сердца. В прошлый раз в столице такую пересадку делали в 2005-м году.

Об этом сообщила пресс-служба Института сердца Минздрава Украины, видео обнародовано в Facebook.

Как отмечается, операцию провели в Институте сердца украинского Минздрава, хирургическое вмешательство прошло успешно. Донорское сердце получил 62-летний мужчина, который был в крайне тяжелом и критическом состоянии. Донором стал молодой человек, после смерти которого родственники дали разрешение на забор органов.

Операцию проводил профессор Борис Тодуров вместе с командой врачей - Гаврилом Ковтуном, Антоном Шпачуком, Сергеем Шелудько и Максимом Хартановичем. Профессор добавил, что три предыдущие операции по пересадки были проведены в Ковеле и во Львове.

Напомним, в начале месяца во Львовской больнице скорой медицинской помощи также успешно пересадили сердце. Это была первая такая операция в Львове за последние 15 лет и третья в Украине.

Также мы сообщали, что в феврале в Ковельской центральной районной больнице в Волынской области провели вторую трансплантацию сердца. Тогда донором выступил умерший 42-летний мужчина.