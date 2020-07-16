Россия пыталась вмешаться в парламентские выборы Великобритании 2019 года с помощью интернета, распространяя незаконно полученные правительственные документы. Такие обвинения в адрес российской стороны высказал глава британского МИД Доминик Рааб, пишет "Лента.ру".

Уточняется, что с подачи российской стороны на платформе Reddit был опубликован проект соглашения о свободной торговле между Великобританией и США, которым могла воспользоваться оппозиционная Лейбористская партия.

Также указывается, что Великобритания сделала такие выводы на основе широкого анализа, но свидетельств "полномасштабного вмешательства" Лондон не предоставил.

Британские власти начали уголовное расследование произошедшего и заявили, что оставляют за собой право ответить на подобные атаки в будущем.

Напомним, всеобщие досрочные выборы в нижнюю палату парламента Великобритании прошли 12 декабря 2019 года. Консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном одержала уверенную победу и получила 365 из 650 мест. Лейбористам достались только 202 места.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп написал твит, в котором обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы.

Также мы сообщали, что киберкомандование США разрабатывает план защиты от российского вмешательства в выборы-2020.