В четверг, 16 июля, Верховная Рада проголосовала за назначение Олега Уруского на пост вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности. А также - министра промышленной политики.

Вместе с назначением нового вице-премьера заработает и новое министерство. Курировать оно будет главным образом оборонку - она в Украине является государственной.

Интересно, что с недавних пор военно-промышленный комплекс в Украине курируют "соросята", получившие руководящие посты в концерне "Укроборонпром". И назначение Олега Уруского они приняли настороженно - и даже местами в штыки.

"Страна" собрала информацию о новом кураторе украинского ВПК.

Как выбирали Уруского

Должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики упразднили с утверждением Кабинета министров Дениса Шмыгаля - 4 марта 2020 года.

Спустя четыре месяца, во время встречи с представителями бизнеса на территории Одесского припортового завода, Владимир Зеленский сообщил, что должность восстановят.

"Мы решили в целом восстановить такую должность как вице-премьер-министр по промышленной политике. Мы увидели уже многих действительно профессиональных людей. Сейчас выбираем наилучшую кандидатуру", — сказал президент.

Он объяснил, почему решили вернуть министерство.

"Для нас и промышленность страны, и ОПК, и комическая индустрия, и все наши предприятия... это и есть стратегия развития страны. Чтобы страна действительно была промышленной, была космической", — добавил Зеленский.

10 июля в Раде зарегистрировали проект постановления Кабмина о назначении во главе промышленного министерства экс-главы Государственного космического агентства Олега Уруского.

Чрез пару дней документ отозвали для консультации с фракцией, а 14 июля премьер-министр повторно подал представление о назначении Уруского по предложению депутатской фракции "Слуга народа".

Как отметил Денис Шмыгаль, основной обязанностью нового министра будет внедрение новых технологий в вооружение, произведенное в Украине.

16 июля парламент поддержал кандидатуру Уруского. За это проголосовали 250 депутатов. "Слуга народа" - 181 голос, ОПЗЖ - 22, "Батькивщина" - 18, "Европейская солидарность" - 0, "Голос" - 0, "За будущее" - 2, "Доверие" - 15, внефракционные депутаты - 12.

Уже по голосованию партии Вакарчука было понятно, что грантовое лобби в Раде недовольно этим назначением. Да и партия президента дала за Уруского всего 181 голос. Остальное пришлось добивать депутатами "Оппоплатформы", "Батькивщины" и внефракционных.

Больше всего голосов "Против" дал близкий к грантоедской тусовке "Голос". Его нардеп Александра Устинова объяснила это тем, что Уруский, мол, причастен к коррупции.

"В 2014 году, когда этот человек был председателем наблюдательного совета госпредприятия "Радар", которое входило в концерн "Укроборонпром", через месяц после назначения он сразу согласовал, чтобы 10 гектаров в центре Киева возле Дворца Украина отдали частной компании под застройку. Отдали на условиях, что государство получит 1,5% квартир из тех, которые будут построены. В Киеве меньше чем за 8−10% никто даже с вами говорить не будет", - заявила она на заседании парламента, добавив, что по этому ведется уголовное производство НАБУ.

Устинова добавила, что в период, когда Уруский руководил Госкосмосом (в 2015 году) был разворован Киевский радиозавод. По ее словам, именно Госкосмос давал разрешения на отчуждение имущества.

Сам кандидат на эти претензии в Раде не отвечал.

"Основная задача - налаживание системы, чтобы избавиться от того хаоса, в котором находится наша промышленность. Мы планируем сотрудничать с профильными ассоциациями, у нас есть общие наработки", - сказал Уруский в сессионном зале.

После голосования за его кандадитуру чувствовалось, что в среде "соросят" к кандидатуре Уруского явное недоверие.

Замглавы "Укроборонпрома" Мустафа Найем написал пост, в котором поздравил нового вице-премьера с назначением, но заявил, что работать концерн будет в правительстве с замминистра экономики Светланой Панаиотиди. Что выглядело как явная фронда.

Кто такой Олег Уруский

Олегу Урускому 57 лет. Родился в Черткове Тернопольской области, окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище. Он доктор технических наук, профессор, автор и соавтор более 50 научных трудов, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

Занимал руководящие посты на предприятиях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Руководил подразделениями аппарата СНБО, секретариата Кабмина.

В 2005-2006 годах был первым заместителем министра промышленной политики в правительстве Юлии Тимошенко. Также занимал должность первого заместителя главы Госкомиссии по делам оборонно-промышленного комплекса. В 2014 году был назначен заместителем гендиректора Укроборонпрома. В 2015 - руководил Государственным космическим агентством.

Учредил ряд компаний, предлагающих услуги предприятиям аэрокосмической отрасли.

В апреле этого года Уруский стал директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина". Она предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик "Прогресстех-Украина" - компания Boeing.

За это назначение его критиковали в Украине, поскольку компания входит в состав холдинга Progresstechgroup, который учредил гражданин России Владимир Кульчицкий.

На это Уруский отвечал, что штаб-квартира холдинга находится в США, а Кульчицкий в 2014 году переехал в Украину из-за принципиального несогласия с Путиным.

Олег Уруский. Фото: Iнше ТВ

Как Уруский попал в Зе-команду

По данным СМИ, кандидатуру Уруского Зеленскому предложил экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин, с которым тот работал в Национальном космическом агентстве. Президент остался доволен после собеседования с кандидатом и утвердил его.

Горбулин и сам недавно, в конце июня, был назначен членом Набсовета "Укроборонпрома". Синхронно с ним пошел в гору и Уруский.

Семья и декларация

В декларации за 2019 год указана квартира в Киеве (93,3 кв. м.), которой он владеет с супругой и двумя сыновьями, а также земельный участок в Киевской области (22 266 кв. м.).

В собственности жены - три земельных участка (1 500, 2 479 и 2 266 кв. м.) и недостроенный дом в Киевской области (505 кв. м.).

В собственности земельный участок (22 266 кв. м.) в Киевской области и совместно с женой 50% квартиры (93,3 кв. м.) в Киеве. У супруги также имеется три земельных участка (1 500, 2 479 и 2 266 кв. м.) и недостроенный дом (505 кв. м.) в Киевской области.

Урускому принадлежит Audi A7 2016 года выпуска, его жене - Peugeot 2014 года выпуска.

Новый вице-премьер владеет долями в ООО "Авиационно-космические системы и технологии" (48%), ООО "Эковей технолоджи" (25%), ООО "Юнайтед Гудс Энд Фудз ЛТД" (33%), ООО "Юнайтед Гудс Энд Фудс" (25%), ООО "НДТЦ РОТОР" (3%) и Proxima Technical Consulting FZ LLC (ОАЭ) (33%).

За 2019 год Уруский внес в декларацию 7200 грн доходов и $50 тысяч наличными.