За первое полугодие в Украине были обезврежены 11 банд, из которых восемь были в Киевской области. Среди них были и банда, которая устроила стрельбу в Броварах. Однако заказчиков преступления до сих пор установить не удалось.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова во время координационного совещания прокуратуры, полиции и СБУ в четверг, 16 июля, передает УНИАН.

Как она сообщила, 50 участникам стрельбы объявили подозрения, 18 из них являются членами организованных преступных группировок. Вместе с тем, генпрокурор подчеркнула, что заказчики этого преступления до сих пор не установлены.

Также Венедиктова рассказала, что за полгода были раскрыты всего две банды, которые в своей преступной деятельности применяли оружие и взрывчатку как орудие преступления.

Напомним, 48 дней назад - в конце мая в Броварах случилась перестрелка из-за перераспределения маршрутов перевозки пассажиров. В результате были ранены три человека. В итоге полиция задержала 43 человек, и были установлены личности 67 человек, которые участвовали в перестрелке. Кроме того, через день замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция установила заказчиков стрельбы в Броварах.

Как сообщалось, министр МВД Аваков сообщил, что за перестрелкой в Броварах стоял криминальный авторитет Журавль, которого уже задержали.