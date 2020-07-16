В четверг, 16 июля, народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом законопроект №3485 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства". Он вносит изменения в процедуру местных выборов, ранее назначенных на 25 октября. За документ проголосовали 308 депутатов.

В первом чтении законопроект №3485 в Верховной Раде проголосовали еще 4 июня. Тогда документ поддержали 292 народных депутата

В частности, в Украине произошла партизация местных выборов - парламент 273 голосами одобрил поправку, которая опустила барьер пропорциональной системы в местные громады с 10 тыс. избирателей.

Главные изменения:

пропорциональная система начинается от 10 тысяч населения,

снижаются залоги для кандидатов,

в бюллетенях можно будет проголосовать и за партию и за конкретного депутата,

депутатские группы Рады при формировании избиркомов будут обладать такими же правами как и фракции.

"Страна" подробно объясняла, как гражданину Украины на грядущих 25 октября местных выборах можно проголосовать лично и даже онлайн. Также допускается смена места голосования на район фактического проживания.

Напомним, что в парламенте Украины сняли с повестки проект о сокращении количества районов в Украине. Не исключено, что его могут повторно внести 17 июля.