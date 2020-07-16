Совладельца отеля "Токио Стар" Сергея Дурача, который уже почти год скрывается от следствия, задержали в аэропорту Одессы. В ближайшее время мужчине, подозреваемому в нарушении требований пожарной безопасности, приведшему к гибели 9 человек, изберут меру пресечения.

О факте задержания в Facebook сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

"При оформлении авиарейса из Рима на гражданина Болгарии сработала одна из баз данных. Выяснилось, что его разыскивали за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины. В дальнейшем стало известно, что иностранца еще с прошлого года разыскивают правоохранительные органы, как фигуранта уголовного дела за нарушение правил пожарной безопасности в одесской гостиницы, в результате которого погибли люди. Задержанного передали представителям Нацполиции", - сказано в сообщении, обнародованном 16 июля.

О том, что задержанный - совладелец гостиницы Сергей Дурач - рассказал его партнер Вадим Черный. Об этом пишет "Думская".

По словам Черного, Дурач не признает себя виновным в пожаре и вернулся в Украину, зная о розыске.

Напомним, в Одессе в ночь на 17 августа 2019 года произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли девять человек (восемь человек погибли на месте, еще один – в машине "скорой помощи"), 10 человек пострадали.

Также мы писали, что 18 августа полицейские задержали владельца гостиницы "Токио Стар" Черного. Он был уведомлен о подозрении по ч.2 ст.270.