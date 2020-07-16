Через 80 лет численность населения Украины уменьшится до 17,6 млн человек. По расчетам исследователей, количество людей на Земле к 2 100 году составит 8,79 млрд.

Об этом идет речь в исследовании ученых Вашингтонского университета, опубликованном в издании Lancet.



Так, прогноз базируется на информации о репродуктивной способности населения страны, смертности, миграции и других показателях из базы данных проекта Global Burden of Disease Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщается, населения Украины к 2 100 году уменьшится до 17,6 млн человек по сравнению с официальным показателем в 44,6 млн в 2017 году.



Отмечается, что по расчетам исследователей, численность населения Земли к 2 100 году составит 8,79 млрд. Пик количества людей на планете придется на 2 064 год, когда на Земле будет насчитываться примерно 9,73 млрд человек. Пр предварительным данным, после этого начнется постепенное снижение, которое будет иметь постоянный характер.

Ранее мы писали, что по прогнозу ООН отметки в 9,7 млрд численность населения достигнет к 2050 году.

Также мы сообщали, что по данным Госстата, численность населения в Украине на 1 ноября 2019 года составляла 41 млн человек. За 29 лет стран потеряла почти 20% населения.