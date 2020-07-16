В Высшем антикоррупционному суде (ВАСУ) наложили арест на часть имущества экс-губернатора Кировоградской области Андрея Балоня, который попался на взятке. Суд отказался изменить ему меру пресечения.

Об этом передают Украинские новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, это имущество, которое отображено в реестрах, в частности недвижимость и счета. "Частично имущество арестовано", - сказал источник.

Других деталей он не сообщил.

26 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила Балоню о подозрении в вымогательстве 1,8 млн гривен и просила суд арестовать его с залогом 12 миллионов гривен. Также сообщено о подозрении его подельнику - чиновнику обладминистрации.

Антикоррупционный суд назначил Балоню залог 10 миллионов гривен. Он внес залог и вышел из СИЗО.

Как сообщала "Страна", 25 июня днем Кабмин уволил губернатора Кировоградской области Андрея Балоня. А ближе к вечеру СБУ и НАБУ сообщили о его задержании за взятку.

Также мы писали о том, что за фигуранта дела о гигантской взятке руководителям НАБУ и САП Елену Мазурову внесли залог в 120 миллионов.