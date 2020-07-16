На Полтавщине в городе Карловка местные власти в центре города восстановили декоммунизированный памятник известному земляку и почетному гражданину Карловки, коммунисту Николаю Подгорному.

Восстановление монумента не понравилось активистам. В частности глава ГО "Свитанок" Вадим Поздняков назвал это опасным прецедентом и пригрозил заставить провести демонтаж. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"В городе Карловка на Полтавщине местные власти восстановили памятник коммунисту Подгорному. Это очень опасный прецедент. А провести демонтаж мы заставим", - говорится в сообщении.

Известно, что памятник коммунисту Николаю Подгорному был открыт еще при его жизни - 25 сентября 1976 года. По существующим тогда нормам дважды Героям Соцтруда устанавливали памятники на их малых родинах при жизни.

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