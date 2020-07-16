В Черкассах исчез заместитель городского головы Юрий Ботнар. Вчера, 15 июля, он ушел на встречу, после чего его телефон недоступен и на данный момент о его местонахождении ничего не известно.

Об этом написал мэр города Анатолий Бондаренко на странице в Facebook, в четверг, 16 июля.

"Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнара. По информации его жены и отца, вчера, около 19:30, в районе городского совета чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где находится", - написал Бондаренко.

Мэр добавил, что уже обратился с заявлением к правоохранителям, и попросил всех, кто владеет любой информацией о месте нахождения Ботнара, сообщить ему или в полицию.

Ранее мы писали, что мэр Сеула написал завещение и исчез. Через несколько часов его нашли мертвым.

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