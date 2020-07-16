Журналист Павел Шеремет за месяц до убийства имел контакты в России, что могло повлиять на мотив преступления.

Об этом сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Преступление осуществлено в отношении гражданина Российской Федерации, иностранца, который не один раз был на территории страны-агрессора, и за месяц непосредственно перед гибелью имел там контакты: и это, по нашему мнению, также могло существенно повлиять на мотив этого преступления", - сказал Шевченко.

Отметим, что ранее заместитель главы МВД Антон Геращенко уже сообщал, что в Министерстве внутренних дел подозревают, что убийство журналиста Павла Шеремета было устроено для того, чтобы в стране начались акции протеста, которые могли бы изменить ее геополитический вектор, как было в случае с делом Гонгадзе. А мотив преступления был патриотическим.

Напомним, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. В декабре прошлого года полиция провела обыски и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.