В Комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства внесли изменения в проект постановления №3650 о создании и ликвидации районов, а также предложили вместо 490 существующих районов создать 136.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение комитета в среду, 15 июня.

"Я понимаю, что не могут быть все довольны. Но мы должны завершить эту реформу и провести выборы 25 октября на новой административно-территориальной основе. Это должны понимать все, кто обвиняет нас в том, что мы подрываем реформу децентрализации", - заявил председатель комитета Андрея Клочко.

По словам Клочко, проект постановления № 3650 с рекомендациями комитета был внесен в повестку дня заседания Рады 16 июля. Он отметил, что важно, чтобы документ был принят до конца текущей сессии.

Ранее в среду Верховная Рада по просьбе фракции "Слуга народа" сняла с рассмотрения в среду проект постановления о сокращении в четыре раза количества районов в Украине.

Напомним, 12 июня Кабмин решил создать в Украине 129 районов вместо 490 существующих. По словам премьера Дениса Шмыгаля, существующее разделение на районы было образовано еще в СССР и не отвечает современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне, "поэтому надо наводить порядок".

В качестве примера глава правительства рассказал, что есть районы, в которых живут 5 тысяч человек, а есть те, где живут 180 тысяч человек. По его словам, это вызывает большие перекосы в субвенциях, дотациях. По словам Шмыгаля, ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная.