В Ужгороде рухнула огромная труба старой котельной. Об этом в соцсети сообщают очевидцы события. Инцидент произошел днем в четверг, 16 июля.

"Новый район Ужгорода. Просто упала труба бывшеи котельной. Не знаю есть ли жертвы, гремело как взрыв бомбы", - написал в соцсети пользователь Олег Подебрий.

Как сообщил на своей странице в соцсети журналист Виталий Глагола, 59-метровую трубу котельной подорвали направленным взрывом.

Ранее "Страна" писала о том, что под Никополем рухнул понтон, которым заменили мост, упавший во время пресс-конференции Зеленского.

Также мы сообщали, что рухнувшее дерево в Киеве парализовало движение у перекрестка на Подоле.