Одна из фигурантов дела о взятке в 6 млн руководству НАБУ и САП, которую предлагали за закрытие дела о компании "Burisma", Елена Мазурова внесла залог 120 млн. Ранее она была взята под стражу с возможностью выйти под залог.

Об этом сообщает источник "Страны" в четверг, 16 июля.

12 июня в Украине разгорелся скандал из-за одной из самых крупных взяток в истории в размере $6 млн. Ее якобы хотели передать главам НАБУ и САП за закрытие дела против Николая Злочевского, фигуранта "пленок Байдена" и расследования в отношении газовой компании "Буризма", в котором замешан сын экс-вице-президента США Байдена.

"Страна" анализировала кто и зачем хотел дать главе НАБУ рекордную взятку в истории Украины.

Также мы подробно разбирались, как агент НАБУ посадил на крючок фигуранта дела Байдена.

Как сообщала "Страна", другого фигуранта по этому делу Николая Ильяшенко взяли под стражу с залогом в 84 миллиона.