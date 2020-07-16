Аваков, Венедиктова и другие объявили о борьбу с оружием из ООС и вооруженными преступниками
В четверг, 16 июля, в Офисе генерального прокурора состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов под председательством генпрокурора Ирины Венедиктовой. Его участники рассмотрели ситуацию с нарушением общественного порядка в стране, в том числе - и с использованием оружия.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
В мероприятии приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов, начальник Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины Игорь Криштун.
В итоге участники мероприятия подписали постановление о совместной работе и договорились:
- Безотлагательно разработать комплекс мероприятий с предупреждением наиболее опасных криминальных карательных посягательств на жизнь и здоровье человека.
- Создать межведомственную рабочую группу по противодействию уголовным правонарушениям против общественного порядка и безопасности, содеянные с использованием оружия.
- Определить приоритетные направления работы в сфере незаконного оборота оружия, вопросов обнаружения каналов поставок в преступную среду, прежде всего из зоны ООС, повысить эффективность взаимодействия правоохранительных органов по этим вопросам.
- На совместных оперативных совещаниях обсуждать положение раскрытия и расследования преступлений указанной категории, с целью определения согласованных мероприятий нацеленных на определение лиц, причастных к совершению преступлений.
- Изучить состояние досудебного расследования и судебного рассмотрения уголовных производств этой категории.
Напомним, глава МВД Арсен Аваков рассказал о причинах беззакония в стране. По его словам, "человеческая природа такая".
Также мы писали, что недавно в Харькове пьяный мужчина вышел из леса и начал расстреливать компанию с детьми.