В четверг, 16 июля, в Офисе генерального прокурора состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов под председательством генпрокурора Ирины Венедиктовой. Его участники рассмотрели ситуацию с нарушением общественного порядка в стране, в том числе - и с использованием оружия.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В мероприятии приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов, начальник Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины Игорь Криштун.

В итоге участники мероприятия подписали постановление о совместной работе и договорились:

Безотлагательно разработать комплекс мероприятий с предупреждением наиболее опасных криминальных карательных посягательств на жизнь и здоровье человека. Создать межведомственную рабочую группу по противодействию уголовным правонарушениям против общественного порядка и безопасности, содеянные с использованием оружия. Определить приоритетные направления работы в сфере незаконного оборота оружия, вопросов обнаружения каналов поставок в преступную среду, прежде всего из зоны ООС, повысить эффективность взаимодействия правоохранительных органов по этим вопросам. На совместных оперативных совещаниях обсуждать положение раскрытия и расследования преступлений указанной категории, с целью определения согласованных мероприятий нацеленных на определение лиц, причастных к совершению преступлений. Изучить состояние досудебного расследования и судебного рассмотрения уголовных производств этой категории.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков рассказал о причинах беззакония в стране. По его словам, "человеческая природа такая".

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