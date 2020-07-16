Сегодня в 16:00 стартует торжественное заседание парламента. Оно посвящено 30-й годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Речь произнесут первый президент Леонид Кравчук и действующий лидер Владимир Зеленский.

Помимо выступлений, в ходе заседания будут вручены государственные награды. Их планируют дать народным депутатам Верховной Рады первого созыва и, возможно, других политических деятелей.

Декларация о государственном суверенитете Украины была принято ровно тридцать лет назад, 16 июля 1990 года. Документом наша страна получала статус суверенной республики в составе СССР. С этого дня и на протяжении 13 месяцев был так называемый переходной период.

24 августа 1991 года была провозглашена независимость Украины, в связи с чем данная декларация потеряла актуальность.

"Страна" следит за тем, что происходит возле и внутри Верховной Рады. Все подробности - в нашем материале, он обновляется. Тестовая трансляция - под видео.

Прямая трансляция из Верховной Рады

16:32 Выступает премьер Шмыгаль.

16:22 Выступает спикер Разумков.

"Тридцать лет назад украинский парламент сделал важный шаг для создания независимости Украины. Декларация о суверенитете - важный документ, который был принят мужественными людьми. У них не было гарантий на успех. У украинцев не было своей армии, дипломатии, гражданства. В таких условиях депутаты приняли декларацию - смелый документ. После ее утверждения признание независимости было вопросом времени. Благодарю всех, кто в 90-м году сделал этот важный шаг. Вы поставили все на карту..." - говорит Разумков.

Спикер много сбивается. Или нервничает, или не работает суфлер.

16:14 Выступает президент Зеленский.

"Уважаемые народные депутаты, гости, украинцы. Тысячелетняя история Украины знает много важных документов. И декларация о государственном суверенитете - одна из них. Эта декларация приблизила украинцев к самостоятельному государству. 16 июля 1990 года стало историческим днем. Документ поддержали 335 народных депутатов из разных партий. Никто не заваливал декларацию с помощью восьми тысяч поправок, с помощью постановлений и через Конституционный суд", - начал президент.

"Шестой год мы защищаем страну от российской агрессии. Весь цивилизованный мир признает, что Украина все для этого делает. Да, мы потеряли территорию и часть людей. Но мы должны вернуть все территории и веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, не было напрасным. Шанс на это у нас есть в одном случае, если мы все объединимся, как тридцать лет назад", - продолжил президент.

16:12 Петр Порошенко сидит не с нардепами, а с бывшими президентами в ложе наверху.

16:11 Спикер Дмитрий Разумков включил на большом экране кадры хроники - как принималась декларация.

16:09 Хор Веревки исполняет национальный гимн Украины. Многие его поют. Президент Зеленский положил руку на сердце. Он в медицинской маске.

16:08 В зал парламента внесли ту самую декларацию, которую подписали 30 лет назад, под бурные аплодисменты.

16:07 В заседании принимают участие нардепы первого и нынешнего девятого созывов, гости, президент.

16:06 Торжественное заседание началось.

16:02 Очень много охраны возле Рады, все заставлено машинами.

15:56 Кортеж Владимира Зеленского приехал в Раду.

15:29 В здании парламента можно увидеть карту Украины с гербами всех наших областей. В Раде ждут Зелинского к 16 часам.

14:35 В Верховной Раде полным ходом готовятся к празднику: поставили шатры, официанты ходят с посудой. Охранник просит не фотографировать, сообщает корреспондент "Страны".