На девяти столичных пляжах можно купаться без ограничений. Еще на четырех установили предупредительные желтые флажки, которые говорят о том, что плавать в них не рекомендуется. А на пляже Предмостная Слободка категорически запретили купаться.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятие "Плесо" на своей странице в Facebook.

По результатам лабораторных исследований проб воды на данный момент обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева.

Зеленый флаг, который свидетельствует о том, что купаться можно без ограничений, вывешен на таких пляжах:

Венеция,

Радуга,

Детский,

Золотой,

Молодежный,

Центральный,

Троещина,

Черторой,

Галерный.

На четырех пляжах Киева купаться пока не рекомендуют: там установлены предупредительные желтые флаги:

Радуга,

Тельбин,

Вербный,

Пуща-Водица.

Как отмечается, красный флаг, который означает, что купаться запрещено, установили на пляже Предмостная Слободка. Там зафиксировано отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы.

Напомним, 9 июля в киевском управлении Госпродпотребслужбы заявляли, что вода на 12 пляжах Киева не соответствует санитарным требованиям. Она имела повышенные показатели содержания кишечной палочки.

После чего мы сообщали, что на всех пляжах Киева поставили желтые флаги и просили горожан не купаться на них чтобы специалисты КП "Плесо" смогли провести дополнительные анализы воды.