Народный депутат от "Слуги народа" и автор законопроекта об отсрочке украинизации русских школ Максим Бужанский оказался в базе сайта "Миротворец", где его обвинили в действиях, направленных против национальной безопасности Украины.

Об этом говорится на скандальном сайте "Миротворец".

Как отмечается, Бужанский, которого там назвали "украинофобом и провокатором", осуществлял "сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине". Также депутат обвиняется в манипулировании общественно значимой информацией, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и разжигании межнациональной розни.

При этом на "Миротворце" подтверждают, что внесли депутата в базу из-за его языкового законопроекта.

В связи с этим сайт просит правоохранительные органы "рассматривать данную публикацию как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".

Напомним, законопроекта №2362 Бужанского предусматривает отсрочку перехода русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 до 1 сентября 2023 года.

Как сообщалось, сегодня утром у здания парламента началась акция протеста "Руки прочь от языка", организованная партией Порошенко, участники которой протестуют против данного законопроекта. На митинг также принесли плакаты, на одном из которых из портрета Зеленского торчит патрон.