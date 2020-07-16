Наиболее вероятным кандидатом на выдвижение в мэры Киева от партии "Слуга народа" является Ирина Верещук. Об этом "Стране" сообщили источники из политической силы.

Окончательно с кандидатом должны определиться сегодня вечером, 16 июля на заседании фракции.

Сама Ирина Верещук охарактеризовала "Стране" ситуацию так:

"Я не комментировала, когда говорили, что я не попадаю даже в погрешность, также и когда говорили, что я фаворит, потому что речь идёт об оценочных сужениях. У меня нет оснований полагать, что я фаворит или что я лузер. Сегодня состоится заседание фракции Слуга народа, где пройдёт презентация программ каждого из кандидатов. Потом голосование от депутатов, подсчёт голосов. Получается, что кому депутаты отдают предпочтение, тот кандидат и получает один бал. Второй бал даёт президент, а третий социология, я не знаю результат этих исследований, но надеюсь, что у меня не меньше, чем у других кандидатов".

Выборы городского головы Киева, как и другие местные выборы, назначены на 25 октября 2020 года.

Справка:

Ирина Верещук (род. 30.11.1979 г. Рава-Русская, Львовская область) - народный депутат Украины IX созыва (с 29 августа 2019) от партии "Слуга народа" (№ 29 в списке). Представитель Кабмина в Верховной Раде Украины с 4 сентября 2019 года по 15 ноября 2019 года. Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, глава подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны.

В 2010-2015 годах городской голова Равы-Русской во Львовской области.

Как сообщала "Страна", накануне, на заседании профильного комитета Рады поддержали законопроект о разделении должностей главы КГГА и городского головы Киева.

В целом он предусматривает передачу полномочий КГГА Киевскому магистрату, который будет распределять целевое назначение земельных участков в Киеве.

Ирина Верещук публично анонсировала свое желание стать кандидатом в мэры Киева 9 июня.

При этом народный депутат Александр Дубинский заявил, что пойдет на выборы градоначальника Киева самовыдвиженцем, если голосование на заседании фракции "Слуга народа" будут нечестным.

Ранее мы подробно описывали, зачем Дубинский хочет идти в мэры Киева и поддержат ли его в Офисе президента.

Напомним, что выдвигаться в мэры Киева намерены от "Слуги народа" намерены пятеро: Александр Дубинский, Николай Тищенко, Александр Качура, Александр Ткаченко и Ирина Верещук. Ожидается, что на заседании фракции удастся избрать единого кандидата.