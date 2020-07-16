Российские спецслужбы не были причастны к похищению предпринимателя Сергея Ткаченко, которого после двух недель заточения 15 июля удалось вызволить правоохранителям. На сегодня задержаны пятеро преступников, в том числе - организатор. Все они - граждане Украины.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Управление коммуникации ГУНП.

"Задержанные - граждане Украины, преимущественно жители Киева, один – уроженец Донецкой области, второй – уроженец Луганской области. На данный момент задержаны пять человек, им сегодня будет предъявлено подозрение", - рассказал Клименко.

По его словам, на то, чтобы установить всех организаторов этой преступной схемы, заказчика, исполнителей, ушло две недели. По данным полиции, злоумышленники, которым было от 41 до 54 лет, удерживали предпринимателя в течение двух недель прикованным наручниками в подвале одного из домов в Голосеевском районе столицы, давая ему только еду и питье.

По словам самого Сергея Ткаченко, похищение было связано с его бизнесом. Преступники требовали $25 млн выкупа без объяснения мотива своих действий.

О том, что подозрение задержанным уже объявлено, в Facebook сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 10 пятеро человек уведомлены о подозрении в незаконном лишении свободы, похищении человека и вымогательстве, совершенным по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст . 189 УК Украины)", - сообщили в ведомстве.

В настоящее решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на взятии злоумышленников под стражу.

Напомним, 1 июля в Киеве похитили бизнесмена Сергея Ткаченко, акционера крымского судоремонтного завода "Южный". Его семья считала, что за этим стоят российские спецслужбы, в частности ФСБ РФ.

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