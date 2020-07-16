В четверг, 16 июля, глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, ответил на вопрос журналиста и рассказал о причинах беззакония в стране.

Об этом сообщает корреспондент "Страны"

"Человеческая природа такая. Человек живёт и нарушает законы, человек живёт и его тянет не на те позиции. Поэтому всегда существует баланс. Баланс моя религия", - сказал Аваков. Он добавил, что баланс необходим обществу везде, "начиная от правоохранительной системы и заканчивая политическим балансом всего остального".

Ранее мы писали, что в начале июня нардепы зарегистрировали в Раде постановление об увольнении Авакова с нынешней должности. Его инициировали депутаты "Голоса", которые собирали подписи коллег за вынесение на голосование вопроса об увольнении главы МВД. Соавторами документа выступил ряд народных депутатов из "Слуги народа" и Яна Зинкевич из "Европейской солидарности".

После президент Зеленский озвучил условия для отставки Авакова. По его словам, на данный момент нет конкретных кандидатур на министра МВД. Также он добавил, что во фракции им не очень недовольны.