Депутат от "Слуги народа" Дмитрий Костюк пришел поддержать митинг Петра Порошенко против законопроекта о языке, несмотря на то, что его участники развернули плакат, изображающий президента Владимира Зеленского с патроном во лбу.

"С людьми перед Верховной Радой за украинский язык! Без ущемления прав национальных меньшинств!(P.S. Партийная символика здесь совершенно лишняя!)", - так подписал в соцсети свое селфи на митинге "слуга народа" Костюк.

Пользователи соцсети сразу же поинтересовались, не смущает ли Костюка развернутый участниками митинга портрет президента Зеленского с патроном во лбу.

На это нардеп дал весьма пространное объяснение о мирных митингах и тех, кто их политизирует.

"К сожалению, всегда есть те, кто превращает любую акцию в политическую. Так, некоторые (и Вы знаете кто) то, что люди выходят с мирным митингом в защиту своего языка (запуганы риторикой медведчуковских каналов) превращают в партийную политическую акцию за "Свободу", за "ЕС", так же и митинги "Против капитуляции" превращали (и успешно) в митинг за Порошенко", - ответил в комментариях "слуга народа".

Ранее "Страна" писала о том, что партия Порошенко митингует против отсрочки ликвидации русских школ.

Также мы сообщали, что Порошенко на своем митинге призвал забыть о Бужанском.