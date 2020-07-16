В перечень регионов с широким распространением коронавирусной инфекции вновь попали Киев и Черновицкая область.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в четверг, 16 июля.

Как отмечается состояние эпидемической ситуации в Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Харьковской, Черновицкой, Черниговской областях и Киеве не соответствует критериям для ослабления карантинных мер.

Загруженность коек, в частности, превышает допустимый показатель в Закарпатской области и составляет 81,08%.

Охват тестированием на COVID-19 ниже установленного значения в Черниговской (18,11) и Донецкой областях (23,62).

В то же время в Винницкой, Черновицкой областях и Киеве динамика распространения заболевания превышает установленное значение в 10%.

Процент выявления заболевания выше установленного значения в 11% в Волынской, Закарпатской и Харьковской областях.

Напомним, с 22 июня регионами с широким распространениям коронавируса считается те, в которых есть один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%;

среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

Как сообщалось, вчера в Одессе разрешили смягчить карантин, а Харьков снова вошел в список проблемных регионов.

Также мы писали, что, по данным на 14 июля, в Украине 7 областей не готовы к смягчению карантина.