Минздрав разработал постановление, в соответствии с которым условия карантина в регионах Украины будут изменены. Так, области разделят на четыре зоны в зависимости от сложившейся в них эпидемиологической ситуации.

Об этом шла речь 16 июля на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Офис президента.

Так, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Кроме того, по словам Степанова, ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области, а не региона в целом.

Напомним, на совещании в четверг президент Зеленский заявил, что, по его мнению, украинцы устали от карантина, поэтому его не стоит спешить продлевать более, чем на месяц.

Также мы писали, что в Минздраве готовятся продлить карантин в Украине до конца лета.