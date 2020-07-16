Рада продлила мораторий на взыскания по валютной ипотеке до 2022 года
Депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроект, который продлевает мораторий на взыскания по валютным ипотечным кредитам до 2022 года.
Соответствующее решение было принято во время заседания парламента в четверг, 16 июля.
Данный законопроект №3640 поддержали 349 народных избранников при необходимых 226.
Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики напомнил, что нынешний мораторий завершается в октябре этого года.
Напомним, закон о введении бессрочного моратория на отчуждение имущества, предоставленного в качестве обеспечения по валютным кредитам, Рада приняла 28 декабря 2014 года. Однако за шесть лет часть валютных заемщиков так и не начала обслуживать кредиты из-за отсутствия рычага влияния.
Ранее в Национальном банке Украины призывали нардепов не поддерживать законопроект, так как продление моратория до 2022 года, предусмотренное законопроектом нардепа фракции "Слуги народа" Александром Дубинским, запретит банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков, в частности, 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн.
Как отмечает НБУ, в октябре 2019 года заработал новый кодекс о банкротстве, предусматривающий механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков, который заработает в полном объеме, только если будет отменен мораторий.
Ранее Рада запретила банкам начислять штрафы по кредитам во время карантина.
Также мы писали, что Зеленский пообещал додавить банковскую систему и дать ипотеку для каждого украинца под 10% годовых.