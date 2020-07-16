Депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроект, который продлевает мораторий на взыскания по валютным ипотечным кредитам до 2022 года.

Соответствующее решение было принято во время заседания парламента в четверг, 16 июля.

Данный законопроект №3640 поддержали 349 народных избранников при необходимых 226.

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики напомнил, что нынешний мораторий завершается в октябре этого года.

Напомним, закон о введении бессрочного моратория на отчуждение имущества, предоставленного в качестве обеспечения по валютным кредитам, Рада приняла 28 декабря 2014 года. Однако за шесть лет часть валютных заемщиков так и не начала обслуживать кредиты из-за отсутствия рычага влияния.

Ранее в Национальном банке Украины призывали нардепов не поддерживать законопроект, так как продление моратория до 2022 года, предусмотренное законопроектом нардепа фракции "Слуги народа" Александром Дубинским, запретит банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков, в частности, 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн.

Как отмечает НБУ, в октябре 2019 года заработал новый кодекс о банкротстве, предусматривающий механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков, который заработает в полном объеме, только если будет отменен мораторий.

Ранее Рада запретила банкам начислять штрафы по кредитам во время карантина.

Также мы писали, что Зеленский пообещал додавить банковскую систему и дать ипотеку для каждого украинца под 10% годовых.