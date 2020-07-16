Верховная Рада проголосовала за назначение Олега Уруского на пост вице-премьер-министра Украины-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Это решение на заседании в четверг, 16 июля, поддержали 250 народных депутатов.

Рада назначила Уруского вице-премьером Украины-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Таким образом, вместе с назначением нового вице-премьера появилось и новое министерство.

Напомним, 6 июля президент Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса Одесской области на территории Одесского припортового завода заявил о восстановлении в должности вице-премьера по промышленной политике.

10 июля в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления Кабмина о назначении Уруского вице-премьером-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, но затем документ отозвали из-за технических неточностей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 14 июля повторно подал в Верховную Раду представление о назначении Уруского вице-премьером-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Известно, что 57-летний Олег Уруский доктор технических наук, профессор, автор и соавтор более 50 научных трудов, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1996 год). Академик Международной академии аэронавтики. Занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета министров. Учредил ряд компаний, предлагающих услуги предприятиям аэрокосмической отрасли.

С апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик "Прогресстех-Украина" - компания Boeing.

Ранее "Страна" писала о том, что кандидатуру Уруского на пост вице-премьера "слуги народа" обсуждали на заседании фракции 13 июля.

Также мы сообщали, что Рада назначила Ольгу Пищанскую главой Антимонопольного комитета.