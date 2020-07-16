Согласно данным опроса КМИС и Фонда "Демократические инициативы", 32% украинцев положительно относятся к решению о запрете коммунистической символики. Почти такое же количество респондентов - 34% не одобряют, а четверти граждан это вообще безразлично.

Результаты опроса опубликованы на сайте Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, в четверг, 16 июля.

Отмечается, что больше "антикоммунистов" в Западном (45%) и Центральном (33%) регионах, на Юге и Востоке их 22% и 24% соответственно.

Среди возрастных групп меньше положительного отношения к запрету коммунистической символики в возрастных категориях старше 60 лет. Среди младших групп респондентов (до 40 лет) больше тех, кого не интересует данный вопрос.

По данным опроса, 30% украинцев одобряют переименование населенных пунктов и улиц, названных в честь коммунистических деятелей, тогда как 44% относятся к этому негативно, а еще около 20% - безразлично. Положительное отношение к переименованию топонимов преобладает только в Западном регионе (44% "за" и 30% "против"), на Востоке и Юге около половины граждан относятся к переименованию отрицательно. Тенденции возрастного распределения похожи с отношением к запрету коммунистических символов: больше негативных отношений к переименованию топонимов у старших людей (47% для возрастной категории 60-69 лет и 56% для людей старше 70 лет), зато среди молодежи относительно больше равнодушных.

Кроме того, 48% украинцев поддерживают признание деятелей Украинской народной республики (УНР) борцами за независимость Украины. Негативно к этому относятся 16%, еще 16% - безразлично. При этом каждый пятый респондент не определился с ответом на этот вопрос.

Отмечается, что 34% украинцев соглашаются с осуждением СССР как коммунистического тоталитарного режима, проводившего политику государственного террора, как это предусмотрено законодательством Украины. Около 31% не поддерживают такое решение, еще для 15% это безразлично, а 19% не определились со своим отношением.

В Западном регионе Украины больше тех, кто согласен с осуждением СССР (47% "за" и 23% "против"), в Центральном регионе мнения почти пополам (35% и 31% соответственно). На Востоке и Юге несколько больше негативных отношений - 23-24% поддерживают осуждение СССР, 35-37% - не поддерживают. Среди молодых людей традиционно больше равнодушных, а среди людей старшего возраста меньше равнодушных и больше тех, кто не согласен с осуждением СССР. При этом доля тех, кто положительно относится к осуждению СССР, почти одинакова среди всех возрастных групп.

По данным социологов, историческая память коррелирует с тем, как граждане представляют будущее Украины. Например, среди тех, кто согласен с запретом коммунистических символов, 68% поддерживают европейскую интеграцию Украины. Зато среди тех, кто не согласен с запретом коммунистических символов, существенно больше сторонников союза с Россией или неприсоединения ни к одному из союзов.

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошено 2000 человек, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Ранее мы сообщали, что каждый четвертый украинец хочет возродить СССР, чтобы Украина была его частью.

Также сообщали, что 35% украинцев полагают, что Украине СССР принес больше пользы, чем вреда. 28% считают наоборот.