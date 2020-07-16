На одной сцене с Петром Порошенко во время акции протеста "Руки прочь от языка", которую организовала партия "Европейская солидарность", выступил новоназначенный мовный омбудсмен Тарас Креминь.

В ходе своего выступление, видео которого обнародовано в Facebook, Креминь назвал законопроект об отсрочке на три года украинизации русскоязычных школ в стране попыткой запретить детям говорить по-украински и "циничным и антигуманным поступком".

"Когда-то в нашей истории уже запрещали язык, и таких примеров у нас сотни. Но давайте вспомним Шевченко, которому не позволили разговаривать по-украински, а только писать и рисовать. И только на 29-м году Независимости народные депутаты нового созыва сумели дописать еще одно - запретить украинским детям еще и разговаривать по-украински. Более циничного, антигуманного и антиукраинского поступка я не видел в истории современной Украины и истории Европы в целом. Мне кажется, что вместе с этой акцией, которая проходит в поддержку закона об украинском языке, который мы поддерживаем, и ключевых позиций закона об образовании, мы должны сказать категоричное нет таким законодательным инициативам, которые не имеют ничего общего ни с Украиной, ни с образованием, ни с будущим", - заявил Креминь.

Он также обратился к нардепам с призывом не принимать законопроект №2362 об отсрочке украинизации русскоязычных школ, из-за которого был инициирован митинг.

"Я публично обращаюсь к народным депутатам Украины 9-го созыва. Уважаемые, опомнитесь! Вас избрал народ Украины не для экспериментов. Вас избрали для того, чтобы Украина жила, развивалась и имела успешное будущее. Будьте самостоятельными. В парламентско-президентской стране я искренне желаю всем нам, чтобы на 30-летие Декларации, на годовщину языкового закона ни один эксперимент не прошел", - сказал Креминь.

Выступление новоназначенного мовного омбудсмена на одной сцене с Порошенко прокомментировал в Telegram-канале юрист Андрей Портнов.

"Дорогое правительство, вам нужно сегодня же его уволить — прямо сейчас на специально собранном для этого заседании. Так сильно, как вы сами, над вами ещё никто не глумился. Если не хотите себе в копилку очередное подтверждение, что вы с Порошенко одна коалиция, собирайтесь срочно на заседание и увольняйте тупицу", - написал он.

Выступление Тараса Креминя - с 02:23:45

Напомним, "Страна" писала о том, что, согласно действующему закону, школы, в которых обучение ведется на языках стран ЕС, переходят на украинский с 2023 года, а русскоязычные - с 2020-го. Нардеп Бужанский подал в Раду законопроект, в соответствии с которым все учебные заведения уравняют в правах - и все они перейдут на украинский через три года. Парламент должен рассмотреть документ в пятницу.

Также мы сообщали, что 16 июля партия Порошенко митингует против отсрочки ликвидации русских школ с красноречивыми плакатами, например: "Хочешь "русский мир"? Езжай в Донецк".